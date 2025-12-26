Juiz bloqueia deportação de um dos cinco europeus sancionados pelos EUA

As sanções anunciadas esta semana, pelo alegado papel dos cinco visados na promoção da censura de plataformas digitais norte-americanas, incluem o impedimento de entrada nos Estados Unidos.

Depois de a equipa jurídica do diretor executivo da ONG ter interposto uma ação contra o governo de Donald Trump, o juiz Vernon S. Broderick, do distrito sul de Nova Iorque, decidiu a favor de Ahmed, que poderia ser deportado e separado da sua mulher e filho, ambos cidadãos norte-americanos.

De acordo com documentos judiciais analisados pela estação BBC e citados hoje pela agência EuropaPress, o juiz determinou que Ahmed, que reside atualmente em Nova Iorque com a sua família, não pode ser detido e posteriormente deportado até que o seu caso seja analisado pelo sistema judicial norte-americano.

Além de Ahmed, Trump impôs esta semana restrições de vistos a outros quatro cidadãos europeus: o ex-comissário da União Europeia para o Mercado Interno, Thierry Breton; Clare Melford, do Global Disinformation Index; e Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon, ambas da HateAid.

O Departamento de Estado considera que "estes ativistas radicais e ONG politizadas promoveram medidas repressivas de censura por parte de estados estrangeiros dirigidas contra americanos".

A diplomacia norte-americana determinou que a sua presença nos Estados Unidos "tem consequências potencialmente graves para a política externa do país".

As sanções contra os cidadãos europeus, sobretudo contra Breton, provocaram condenação da Comissão Europeia e de países como França e Espanha, que sublinharam que o seu papel é representar "organizações da sociedade civil que lutam contra a desinformação e o discurso de ódio".