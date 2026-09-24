Juros da dívida descem a dois, cinco e 10 anos

Às 08:40 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,922%, contra 3,941% na terça-feira.

Os juros a cinco anos também cediam, para 3,556%, contra 3,580%.

Os juros a dois anos recuavam para 3,300%, contra 3,332% na véspera.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também desciam, para 3,542%, contra 3,580%.

No mesmo sentido, os juros da dívida dos Estados Unidos da América (EUA) a 10 anos baixavam, mas para 5,111%, contra 5,115% na quarta-feira.