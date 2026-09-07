Juros da dívida sobem a dois, cinco e 10 anos

Cerca das 08:35 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,684%, contra 3,666% na sexta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 3,220%, contra 3,002%.

Os juros a dois anos avançavam para 2,949%, contra 2,928% na sexta-feira.

No mesmo sentido, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, avançavam para 3,358%, depois de terem terminado em 3,338% na sexta-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia e Itália às 08:35:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

07/09.......2,949...3,220.....3,684

04/09.......2,928...3,202.....3,666

Espanha

07/09.......2,982...3,258.....3,785

04/09.......2,965...3,243.....3,771

Grécia

07/09.......3,015...3,421.....4,021

04/09.......2,994...3,404.....4,003

Itália

07/09.......3,128...3,558.....4,167

04/09.......3,111...3,541.....4,148

Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.