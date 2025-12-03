Juros dos depósitos a prazo avançam em outubro pela primeira vez desde fim de 2023

De acordo com o supervisor bancário, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou 0,03 pontos percentuais face a setembro e compara com 2,39% no mesmo mês do ano anterior.

A remuneração dos novos depósitos a prazo caiu de forma consecutiva desde janeiro de 2024 até agosto deste ano, mantendo-se em setembro e subindo agora pela primeira vez desde a subida de novembro para dezembro de 2023 (3,08%).

No final de outubro, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares cresceu 613 milhões de euros, para 12.645 milhões de euros.

A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano subiu 0,02 p.p. para 1,37%, tendo representado 96% dos novos depósitos em outubro.

No quadro europeu, a média também registou uma subida, de 0,03 p.p. em outubro, fixando-se em 1,81%.

Portugal subiu uma posição entre os países da área do euro, sendo agora o país com a quinta taxa mais baixa.

Junto das empresas, a remuneração média para depósitos a prazo passou de 1,66% em setembro, para 1,68% em outubro, numa segunda subida consecutiva. Os novos depósitos somaram 9.770 milhões de euros, mais 54 milhões de euros que no mês anterior.