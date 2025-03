Juros dos depósitos de particulares caem pelo 13.º mês consecutivo em janeiro para 1,98%

No conjunto dos países da zona euro, a taxa de juro média dos novos depósitos recuou 0,11 pontos percentuais, para 2,34%, tendo Portugal descido um lugar entre os países da área do euro e sendo agora o quinto país que pior remunera os depósitos.

Quanto ao montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares, aumentou 1.416 milhões de euros em janeiro, totalizando 13.087 milhões de euros.

Nos novos depósitos com prazo até um ano, a taxa de juro média diminuiu 0,19 pontos percentuais, para 1,99%, continuando esta a ser a classe de prazo com a remuneração média mais elevada e representando 97% dos novos depósitos em janeiro.

Já a remuneração média dos novos depósitos de um a dois anos diminuiu 0,13 pontos percentuais, fixando-se em 1,63%, e, em sentido oposto, a remuneração média dos novos depósitos a mais de dois anos aumentou 0,21 pontos percentuais, atingindo os 1,46%.

Quanto a empresas, os dados do BdP indicam que a remuneração média dos novos depósitos a prazo passou de 2,66% em dezembro para 2,44% em janeiro.

No mês em análise, as novas operações de depósitos de empresas totalizaram 9.175 milhões de euros, menos 825 milhões do que em dezembro de 2024, tendo os depósitos a prazo até um ano representado 99% dos novos depósitos.