Katherine Maher é nova presidente executiva da WebSummit

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Katherine Maher revela-se entusiasmada com esta nova responsabilidade.A cimeira de tecnologia vai decorrer em Lisboa entre os dias 13 e 16 de Novembro. São esperados 70 mil participantes.O ex-CEO Paddy Cosgrave demitiu-se depois de ter feito comentários sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Polémica que levou a pedidos de boicote por parte do Governo israelita.Várias multinacionais do sector tecnológico anunciaram entretanto o afastamento da WebSummit.