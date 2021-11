Kuwait considera que se justifica aumento da produção mundial de petróleo

"Existem vários desafios no mercado para 2022 que justificam o aumento da produção [de petróleo], para suprir as necessidades", afirmou o ministro do Petróleo do Kuwait, Mohamed al Fares, num comunicado enviado à agência de notícias daquele país árabe, Kuna, citado pela EFE.

A posição do Governo do Kuwait surge nas vésperas da reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados (OPEP+), na próxima quinta-feira.

Mohamed al Fares congratulou-se, ainda assim, pelo acordo alcançado na última reunião, em 04 de outubro, para manter o aumento mensal da extração de petróleo em 400.000 barris por dia e afirmou que "continuar a trabalhar nesta estratégia permitirá equilíbrio e estabilidade do mercado".

Na última reunião da OPEP +, que inclui 10 outros países produtores independentes, entre eles a Rússia, foi decidido manter a quota mensal de produção previamente acordada, apesar da grande subida dos preços nesta matéria-prima, nas últimas semanas.

A taxa de aumento a cada mês deve manter-se até setembro de 2022, embora no relatório sobre o mercado de petróleo, publicado no dia 13 de outubro, a OPEP tenha aumentado ligeiramente a quantidade estimada de petróleo de que o mundo vai precisar em 2021 e 2022, para 27,8 a 28,8 milhões de barris por dia.