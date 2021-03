Kwanza apreciou-se significativamente na última semana diz Banco Fomento Angola

"No mercado cambial, o kwanza apreciou de maneira significativa na semana passada: 3,5% face ao dólar, com o câmbio médio a negociar em 624,9 kwanzas por dólar na sexta-feira", lê-se no comentário semanal enviado aos investidores, no qual se aponta que "no mercado paralelo a média das fontes consultadas pelo BFA aponta para um câmbio de 753 kwanzas por dólar".

Desde o início do ano, continuam os analistas no comentário a que a Lusa teve acesso, "a moeda angolana apreciou-se cerca de 3,8% no mercado formal e 5,3% no mercado paralelo, face ao dólar".

Na semana passada, os analistas já tinham apontado que a evolução recente era "uma indicação de maior satisfação da procura pelo sistema cambial formal, podendo também ser prenúncio de estabilização (ou mesmo apreciação) no câmbio formal".

Nesse comentário semanal, o BFA já tinha apontado para uma maior estabilidade do kwanza, depois das perdas dos últimos dois anos, desde que o câmbio foi parcialmente liberalizado.

"Tendo em conta a evolução positiva do preço do petróleo (e caso esta se mantenha durante o resto de 2021), prevê-se um ano de maior estabilidade para o Kwanza, podendo mesmo registar-se alguma apreciação caso o mercado petrolífero melhore de maneira mais significativa", diziam os analistas no final de fevereiro.

Na segunda-feira, o Banco Nacional de Angola (BNA) salientou que a taxa de câmbio do kwanza estabilizou nos últimos meses e considerou que deverá manter-se assim no curto prazo, com o câmbio da moeda angolana a aproximar-se do ponto de equilíbrio.

As informações foram dadas durante a apresentação do relatório sobre a evolução do mercado cambial, pelo BNA, onde foi dado destaque aos fatores que contribuíram para a estabilidade, incluindo as medidas adotados pelo banco central desde 2017 e a evolução dos preços do petróleo.

Em 2020, o kwanza manteve uma trajetória de depreciação face ao dólar até novembro, altura em que estabilizou, mantendo esta estabilidade até à data.

Em dezembro de 2020, o kwanza fechou nos 656,224 face ao dólar e 805,117 face ao euro, o que corresponde a uma desvalorização anual de 26,52% e 32,83%, respetivamente, com a taxa de câmbio real efetiva a aproximar-se dos 2,3% no final de 2020.

"Caminhamos, ou já estamos, na taxa de equilíbrio, disse a diretora do Departamento do Mercado de Ativos, Tânia Mendes, estimando que a tendência se irá manter e prosseguir no sentido de uma apreciação da taxa da moeda.