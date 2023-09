Lagarde considera demasiado cedo para dizer que taxas atingiram o pico

"É demasiado cedo para dizer se as taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) atingiram o seu pico", disse a presidente da instituição, Christine Lagarde, na conferência de imprensa após anunciar o décimo aumento consecutivo de subida dos juros, com o objetivo de combater a inflação.

Christine Lagarde realçou que, "com base na sua atual avaliação, o Conselho do BCE considera que as taxas de juro diretoras atingiram os níveis que -- se forem mantidos durante um período suficientemente longo -- darão um contributo substancial para o retorno atempado da inflação ao objetivo".

Questionada sobre se o BCE fechava, assim, a porta a uma nova subida dos juros, Christine Lagarde salientou que a próxima decisão da instituição irá depender "dos dados económicos", sobretudo da avaliação das perspetivas de inflação, à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária.

"Não podemos dizer que atingimos o pico", afirmou, acrescentando que "as futuras decisões do Conselho do BCE assegurarão que as taxas de juro diretoras sejam fixadas em níveis suficientemente restritivos, durante o tempo que for necessário", reafirmou.

O BCE anunciou hoje uma subida de 25 pontos base das três taxas de juro.

A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento (a taxa que os bancos pagam quando contraem empréstimos pelo prazo de uma semana junto do BCE) sobe assim para 4,5%.

Já as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez (taxa a que os bancos podem obter liquidez pelo prazo de um dia para o outro junto do Eurossistema, ou seja com um custo superior ao dos empréstimos por uma semana) e a taxa de juro da facilidade permanente de depósito (a taxa a que os bancos podem constituir depósitos pelo prazo de um dia para o outro junto do Eurossistema) são aumentadas para 4,75% e 4%, respetivamente.

Quando o BCE altera as taxas de juro diretoras, tal reflete-se no conjunto da economia, sendo algumas das faces mais visíveis os empréstimos bancários, os empréstimos a nível do mercado, o crédito à habitação, as taxas de juro dos depósitos bancários e em outros instrumentos de investimento.