Lagarde preocupada com risco de "privatização do dinheiro"

Num painel no Fórum BCE, a decorrer em Sintra até quarta-feira, governadores de bancos centrais foram questionados sobre moedas digitais e `stable coins`, nomeadamente após a Coreia do Sul ter decidido suspender o projeto de moeda digital do banco central.

Christine Lagarde reiterou que existe "alguma confusão entre dinheiro, meios de pagamento, e infraestruturas de pagamento", o que é "enfatizado pelas tecnologias usadas".

"Vejo o dinheiro como um bem público, e nós [banqueiros centrais] enquanto funcionários públicos e o meu medo é que a distorção das linhas possa levar à privatização do dinheiro e isso não é o objetivo do trabalho que temos feito", defendeu a responsável.

Lagarde alertou assim que há riscos de "enfraquecer a soberania das regiões que inadvertidamente ficam sujeitos a uso de meios de pagamento" sem regras, salientando que se devia determinar qual é a política sobre o assunto.

Já o governador do Banco da Coreia salientou que existe preocupação com as `stable coins` denominadas em dólares que não estão reguladas e que poderão minar o quadro regulatório em vigor.

Chang Yong Rhee apontou ainda que há quem diga que a nova tecnologia em blockchain pode identificar transações irregulares mas "não há certezas sobre se isto é verdade" e ainda existe receio sobre estas novas moedas digitais.