Lagarde recebe luz verde dos eurodeputados para liderar BCE

Era o aval final necessário para a tomada de posse.

Em Estrasburgo, em sessão plenária da assembleia europeia, 394 eurodeputados votaram a favor e 206 contra. Houve ainda 49 abstenções.

Caminho aberto para Lagarde assumir o controlo do Banco Central Europeu, que já tinha sido aprovada pela comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, que ouviu a responsável no início deste mês.

Christine Lagarde será a primeira mulher a assumir a presidência do BCE, depois de ter sido também a primeira mulher na liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). Sucede a Mario Draghi, que deixa o cargo no dia 31 de outubro, devendo tomar posse no dia 01 de novembro.

Antes da votação os eurodeputados estiveram a debater a nomeação, num debate que não contou com a presença de Lagarde que estava numa reunião do FMI, em Washington, nos Estados Unidos.

O presidente do BCE é nomeado pelo Conselho Europeu (onde estão representados os chefes de Estado e de Governo da UE). A nomeação tem de ser deliberada por maioria qualificada por recomendação do Conselho da UE e após consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE, como previsto no tratado sobre o funcionamento da UE.

O mandato tem uma duração de oito anos, não renováveis.

C/ Lusa