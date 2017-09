Lançamento do iPhone X acontece hoje e estreia o anfiteatro Steve Jobs

RTP12 Set, 2017, 15:26 / atualizado em 12 Set, 2017, 15:33 | Economia

O lançamento, a decorrer no anfiteatro Steve Jobs, no Apple Park, na Califórnia, a partir das 10h00 – 18h00 em Portugal Continental - é esperado com muita expetativa devido às novas funcionalidades que têm vindo a ser faladas.



Devido a uma fuga de informação do sistema operativo iOS é possível saber algumas das características do iPhone X que prometem revolucionar o mercado da Apple.



Entre as novidades do iPhone X está o novo sistema de reconhecimento facial com tecnologia de três dimensões (3D), que deverá pedir ao utilizador para movimentar a cabeça de um lado para o outro para seu reconhecimento. Deste modo, o dispositivo deve estar posicionado até 30 cm do rosto para fazer uma avaliação correta. A identificação pode ser feita mesmo em espaços com pouca iluminação, com a ajuda de infravermelhos.



O aspeto visual do iPhone deverá ser alterado, passando a ter um ecrã tátil OLED (diodo emissor de luz orgânico) maior, que ocupará praticamente todo o espaço frontal do dispositivo, e não terá o botão Home, característica que tem acompanhado todos os iPhones até à data.



A realidade virtual nos jogos e nas aplicações é outra das promessas, com o novo processador ARkit, que permite a criação de realidade aumentada. O ARkit utiliza a Odometria Inercial Visual (OIV), que combina objetos e informações digitais com o ambiente que o envolve, permitindo interagir com o mundo real de maneiras novas, conforme indica online a empresa Apple.



O evento da Apple conta não só com o lançamento do iPhone X, como também com o de outros dispositivos tecnológicos, nomeadamente os modelos que sucedem o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus – iPhone 8 e 8 Plus - e uma nova edição do smartwatch da Apple.



Foi há dez anos que a Apple entrou neste mercado e que desafiou todas as expetativas quando inventou um dispositivo móvel com um ecrã tátil. A falta de teclado físico revolucionou a forma como utilizamos o telemóvel.



Ainda assim, rapidamente a versão do primeiro iPhone se tornou ultrapassada. Se, por exemplo, o primeiro modelo da Apple não tinha acesso a uma loja de aplicações, atualmente esse conceito é indispensável e para o seu décimo aniversário a empresa apresenta um produto que acredita ser revolucionário devido às novas funcionalidades.



Ao mesmo tempo, o anfiteatro Steve Jobs é hoje inaugurado para a apresentação do iPhone X. Em homenagem a Steve Jobs, cofundador e ex-CEO da Apple, este anfiteatro tem uma entrada em formato circular e com janelas de vidro. O auditório, que se encontra no subsolo, tem capacidade para 1000 pessoas.



Quando o primeiro iPhone foi lançado, em 2007, Steve Jobs disse: “As pessoas não sabem o que querem até lhes mostrares”. E foi isso mesmo que Steve Jobs concebeu. Um produto inovador, o iPhone, que tem feito sucesso ao longo dos anos.