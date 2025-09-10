Larry Ellison supera Musk como pessoa mais rica do mundo em lista da Bloomberg

A fortuna de Ellison, de 81 anos, que é presidente e diretor de tecnologia da Oracle, teve um crescimento súbito de 101 mil milhões de dólares, às 10.10 de Nova Iorque (15.10 de Lisboa), depois de a empresa ter anunciado na véspera a realização de diversos contratos de valor elevado no último trimestre.

Este aumento elevou a fortuna de Ellison para 393 mil milhões de dólares, superando a de Elon Musk, de 54 anos, quantificada em 385 mil milhões, que liderou a lista da Bloomberg durante quase um ano.

Porém, em outra lista, elaborada com outros critérios pela Forbes, Musk continua a liderar, com 440 mil milhões de dólares, seguido por Ellison, com 406 mil milhões.