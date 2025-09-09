Legislação laboral. PS fala em retrocesso civilizacional

José Luís Carneiro pediu um grande sobressalto cívico contra as alterações que o governo quer fazer à legislação laboral. O líder do PS reuniu-se com a UGT na véspera do arranque das negociações com os parceiros sociais e apelou ao governo que congele o projeto.

Carneiro descreveu as alterações como um retrocesso civilizacional e disse que vão por em causa a paz social.



José Luís Carneiro admitiu pedir uma audiência ao Presidente da República e sublinhou que não vê razões para estas mudanças, uma vez que a economia está a crescer e o mercado de trabalho se encontra quase em pleno emprego.