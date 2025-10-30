Lei das Finanças Regionais. Montenegro anuncia grupo de trabalho com Governos da Madeira e Açores

A medida foi aprovada esta manhã, num Conselho de Ministros inédito, que teve a presença dos presidentes dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores.Em conferência de imprensa, Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro destacaram a importância do momento e ouviram o primeiro-ministro com novidades para as regiões autónomas.Nesta conferência de imprensa, o primeiro-ministro anunciou ainda que, no início do próximo ano, vai realizar-se a primeira cimeira entre os três Governos, a decorrer nos Açores.