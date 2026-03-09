Lei laboral. Negociações com UGT e patrões terminaram sem acordo

(em atualização)





O Governo refere que as negociações das leis laborais terminaram sem acordo, porque não houve entendimento entre a União Geral de Trabalhadores (UGT) e as confederações patronais.





Fonte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social disse à RTP que a UGT foi "intransigente" nas negociações e garante que o Governo vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ainda tentar um entendimento. Para aprovar as novas regras, o Executivo terá agora de as enviar ao parlamento.





Também o presidente da CIP disse em declarações à RTP Notícias que as negociações sobre o pacote laboral terminaram sem acordo e responsabilizou a UGT pela ausência de um entendimento.



"É da responsabilidade da UGT não haver acordo", disse Armindo Monteiro, referindo-se à reunião técnica que decorreu no Ministério do Trabalho, esta segunda-feira, entre os parceiros sociais e que terminou sem ter sido atingido um entendimento.



Armindo Monteiro afirmou que "não é habitual vermos a UGT ter a atitude que teve" durante o processo de negociação da reforma laboral proposta em julho de 2025 pelo Governo.



É de recordar que a aprovação das leis do trabalho em concertação social era uma das exigências do novo presidente da República para dar luz verde às alterações. As negociações terminaram sem acordo precisamente no dia da tomada de posse de António José Seguro.







