Lei laboral. Reformas antecipadas poderão ser acumuladas com salário

Atualmente, alguém que se reforme antecipadamente fica impedido de trabalhar na empresa de onde saiu por um período de três anos.



Mas o Governo quer acabar com essa situação e permitir que, mesmo com a reforma antecipada, o trabalhador possa continuar a trabalhar na empresa onde estava sem restrições temporais.



A proposta foi feita pela Confederação Empresarial de Portugal e foi incluída no documento enviado pelo Ministério do Trabalho à UGT, na tentativa de travar a greve geral.