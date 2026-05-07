Lei laboral. Terminou sem acordo a reunião na Concertação Social

(em atualização)





Terminou sem acordo a negociação da reforma laboral, que regressou esta quarta-feira à Concertação Social, reunindo Governo, confederações patronais e sindicais.





“Encerrámos na reunião de hoje o processo de negociação relativo ao anteprojeto Trabalho XXI. Infelizmente não foi possível chegar a um acordo, apesar de todo o esforço que o Governo fez”, anunciou a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho à saída do encontro.





“O Governo esteve sempre de boa-fé nesta negociação. Tentou ao máximo levá-la a bom porto. Fez inúmeras cedências, aliás como outros parceiros também fizeram”, acrescentou.





Segundo a ministra, “infelizmente um dos parceiros mostrou-se absolutamente intransigente e, portanto, não permitiu as aproximações que eram necessárias para chegarmos ao acordo que desejávamos”.

