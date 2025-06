Leitão Amaro critica apoios do Estado a quem fez investimentos errados

Para o governante, houve uma "atitude paternalista do Estado" que "decidiu que devia socializar perdas de quem fez investimentos errados".

"Não temos de ter uma socialização de maus negócios de investimento", indicou, na conferência da Associação Business Roundtable Portugal (BRP), no Porto.

"Quando alguém está a fazer o seu negócio deve contar com o país, com a sociedade e com o Estado", mas não para "amparar as perdas causadas por decisões erradas".

Leitão Amaro realçou que o apoio do Estado deve estar alocado às pessoas e famílias em dificuldades.

O ministro defendeu ainda uma "política de imigração mais regulada", apontando a necessidade de "redirecionar o fluxo para atração de talento mais qualificado" e defendendo que quando se recruta é preciso criar condições para a integração.

Ainda sobre a imigração, o ex-primeiro-ministro Durão Barroso, também presente no evento, defendeu um "equilíbrio".

"Eu tenho dito já há muitos anos, antes deste debate agora que está a ver, portas abertas, sim, portas escancaradas, não", destacou, mas salientando que sem imigrantes Portugal "parava".

"A verdade é esta, e se não fizermos isto, vamos ter movimentos radicais, populistas, xenófobos, até racistas", alertou, apontando uma "imigração regulamentada, com equilíbrio" e também "humanismo", como a análise da situação dos refugiados, que diz o país ter "obrigação de acolher".