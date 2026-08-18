Leitura isolada da Segurança Social e CGA "é ilusória e incorreta"

"Qualquer leitura isolada dos saldos da CGA (Caixa Geral de Aposentações) e do sistema previdencial é ilusória e incorreta", afirmou Jorge Bravo, economista e coordenador do grupo de trabalho criado para estudar a reforma da Segurança Social, na apresentação das conclusões, hoje em Lisboa.Na apresentação do relatório final intitulado "Reformar as Pensões em Portugal - Por um Sistema Sustentável, Adequado e Justo - um Contrato entre Gerações", Jorge Bravo defendeu que "a análise correta seria uma análise conjunta" dos dois sistemas.O responsável lembrou que as alterações introduzidas fizeram com que a CGA deixasse de ter como fonte de financiamento as contribuições e quotizações dos trabalhadores que "passaram a ser transferidas para o sistema previdencial sem que, no imediato, isso se reflita já na despesa corrente"."Estamos a falar de trabalhadores em funções públicas jovens, que estão a constituir direitos, mas cujas pensões são só pagas 40 a 45 anos após a sua entrada na função pública, o que cria, do ponto de vista da execução orçamental uma ilusão quanto à 'performance' (desempenho) financeira, quer da CGA, quer do sistema previdencial", sustentou, sublinhando que esta análise "pode criar uma ilusão na sociedade sobre a posição financeira do regime".Esta "interdependência financeira (...) não pode ser negligenciada", acrescentou.Nos cálculos do grupo, as contribuições dos trabalhadores em funções públicas que passaram para o sistema previdencial "representavam 11% do total do sistema previdencial", sendo que desde 2006, somando contribuições e quotizações totalizariam 26.500 milhões de euros."Se tivessem sido reservadas e capitalizadas às taxas de rentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira e da Segurança Social valeriam hoje 34 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 82%" do FEFFS.Por outro lado, o também professor da NOVA IMS considerou que se não houvesse este "efeito meramente contabilístico, não teria havido a maior parte dos excedentes do sistema previdencial".Nas projeções, as pensões da CGA "vão atingir um pico entre 2045 e 2050" de cerca de 20 mil milhões de euros, sendo que o valor vai descer "gradualmente à medida que estas gerações de trabalhadores em funções públicas forem saindo para a reforma"."Aquilo que se estima é que até 2110 haverá despesa na CGA, que terá que ser toda financiada por transferências do Orçamento do Estado", antecipou.O coordenador do grupo de trabalho defendeu que esta situação "fragiliza fortemente a posição destes trabalhadores que cumpriram exatamente o mesmo contrato intergeracional que o do Regime Geral da Segurança Social, mas que veem agora as suas pensões maioritariamente dependerem de existir ou não disponibilidade orçamental todos os anos".Nesse sentido, o grupo de trabalho sugere que se faça uma relatório de avaliação setorial "com a projeção integrada do conjunto dos sistemas contributivos", bem como que se cumpra a Lei de Bases da Segurança Social, em particular no princípio da adequação das fontes de financiamento, isto é, "a ideia de que prestações contributivas devem ser financiadas tendencialmente por contribuições e quotizações, prestações não contributivas por transferências do Orçamento do Estado ou outras fontes acessórias".Segundo o mesmo, se juntarmos os saldos do sistema previdencial e os do regime da proteção social convergente, eliminando os "efeitos de reclassificação", o saldo conjunto "é negativo em todos os anos analisados"."O saldo conjunto dos sistemas contributivos sempre foi negativo em Portugal", disse, acrescentando que, se for corrigido o efeito das pensões por antecipação, no final de 2025, o saldo corrente seria um défice de cerca de 1.944 milhões de euros.