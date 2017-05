Lesados da PT-OI procuram recuperar dinheiro perdido

O encontro começa às 17h00 e deve aprovar ações judiciais e eleger a equipa que vai ficar responsável por acompanhar as falências e o plano de trabalho aprovado.



Com a insolvência da OI, operadora de telefone brasileira, em 2016, os produtos ligados à PT tiveram perdas na ordem dos oitenta por cento, como nos conta a jornalista Eduarda Maio.



O jornal Expresso noticia, este sábado, que a Altice tem um plano de emagrecimento da PT bastante agressivo.



Em causa podem estar três mil postos de trabalho.



A PT ainda não pediu o estatuto de empresa em reestruturação mas já sondou o Governo.



A Altice pretende ter margem para rescindir com cerca de um terço do total de trabalhadores da Portugal Telecom.



O número está muito acima daquilo que a lei permite.



Neste momento a PT só pode despedir 80 trabalhadores por cada três anos, um número superior só com autorizações especiais.