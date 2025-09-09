Levantado segundo efeito suspensivo e concurso de 117 comboios está a avançar - CP

Em resposta a questões da Lusa, fonte oficial da CP confirmou que "já foi levantado o efeito suspensivo" de uma segunda impugnação ao concurso público de compra de 117 comboios pela CP, no caso a da espanhola CAF, depois de em julho ter sido conhecido que uma primeira (no caso da suíça Stadler), já tinha visto o seu efeito suspensivo levantado.

"O processo encontra-se em curso. Está a correr prazo para a prestação da caução, para posterior outorga do contrato", respondeu a mesma fonte oficial à Lusa, confirmando que a assinatura com o consórcio da multinacional francesa Alstom e da portuguesa DST pode avançar.

Questionada sobre qual o prazo expectável para o cumprimento de todas as formalidades e a assinatura do contrato, fonte oficial disse que "a CP cumpre e vai cumprir os prazos legais a que está obrigada", não adiantando mais informações.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Alstom também referiu que a empresa não iria fazer qualquer comentário sobre os prazos.

Em causa está o procedimento para a aquisição de 117 comboios para a CP, a maior compra de sempre, no valor de 819 milhões de euros, adjudicada em 28 de novembro de 2023 ao consórcio liderado pela francesa Alstom, para fornecimento de 62 comboios urbanos e 55 regionais.

Está prevista a instalação de uma fábrica de comboios em Matosinhos (distrito do Porto), o que, segundo a empresa, iria representar cerca de 300 postos de trabalho diretos e 1.500 indiretos.