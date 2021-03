Libertação de porta-contentores desimpede Canal do Suez

O navio Ever Given, com 400 metros e 200 mil toneladas, foi removido da margem, onde permanecia encalhado há seis dias. Para aliviar a carga,As manobras de rebocadores dirigidas por uma empresa holandesa, especialista em resgates de embarcações, conseguiram corrigir a posição do navio em 80 por cento.O porta-contentores já flutua e está agora quase paralelo às margens, com a popa afastada da costa quase 100 metros. Assim que seja movido para uma secção mais larga do canal, será permitida a navegabilidade, adiantam as autoridades licais, citadas na BBC.As equipas de resgate esperam a maré cheia para retomarem os trabalhos.

Congestionamento de navios no Canal do Suez - Reuters



O recomeço da circulação do tráfego dependem do sucesso desta intervenção.



A interrupção do Canal do Suez tem um impacto em cerca de 12 por cento no comércio global e permite uma ligação mais curta entre a Ásia e a Europa, através do Mediterrâneo. A rota alternativa é contornar o continente africano, pelo extremo sul, circuito que demora pelo menos mais duas semanas.



Este acidente também está a influenciar o preço do petróleo. O barril já ultrapassava os 53 dólares no fim da semana passada.



O Ever Given está ao serviço de uma empresa de Taiwan. Uma tempestade de areia e ventos fortes poderão ter sido a causa do desvio do curso, contra a margem.



Há cerca de uma semana que a embarcação estava encalhada impedindo a a circulação de uma das rotas mais movimentadas do mundo.