Porta-contentores já não está atravessado no Canal do Suez e permite passagem

Depois de vários dias a interromper a circulação de navios, o porta-contentores Ever Given já não se encontra atravessado. A operação de reboque da embarcação foi bem-sucedida e o Ever Given já está alinhado com as margens do Canal do Suez, permitindo assim a passagem marítima, naquela que é uma das principais rotas do planeta, no transporte de mercadorias.