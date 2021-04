Liberty Seguros quer crescer por aquisições e Portugal está no radar

"Não há forma de sermos líderes na Europa sem fazer aquisições. Vamos apostar no crescimento orgânico, mas não vai ser suficiente. Dada a nossa posição atual no `ranking` europeu, o crescimento inorgânico vai ser importante e vamos estar atentos às oportunidades", disse Juan Miguel Estalo numa conferência `online` com jornalistas.

Atualmente com operações em Espanha, Portugal, Irlanda e Irlanda do Norte, a Liberty diz que "o foco no curto prazo é crescer primeiro nas geografias onde está presente".

"E Portugal é claramente um sítio onde pensamos que o podemos fazer", sustentou o CEO.

Pertencente ao grupo norte-americano Liberty Mutual, a Liberty Seguros é a maior operação do grupo fora dos EUA. Opera em Espanha desde 2001, em Portugal desde 2003 (com 400 trabalhadores) e na Irlanda desde 2011.