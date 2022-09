Libra cai face ao dólar para mínimo desde 1985

A libra caiu 0,8% em relação à moeda norte-americana no início da negociação em Londres, ao ser transacionada a 1,137 dólares, a primeira vez que caiu abaixo de 1,14 dólares em quase 40 anos.

Face ao euro, a moeda britânica também perdeu valor, baixando 0,4% para 1,142 euros, o nível mais baixo desde o início de 2021.

Por volta das 09:15 TMG (10:15 em Lisboa), a libra caiu 0,67% em relação ao dólar para 1,1375 dólares e 0,49% em relação ao euro para 1,1408 euros.

De acordo com dados divulgados hoje pelo Office for National Statistics (ONS), as vendas a retalho no país caíram 1,6% em agosto passado, uma tendência que começou há cerca de um ano quando houve restrições para a atividade das empresas de hotelaria devido à pandemia.

Os analistas tinham previsto que a queda nas vendas a retalho fosse de apenas 0,5%, e os dados divulgados hoje pela agência suscitam receios quanto ao estado da economia nacional.

O valor das vendas a retalho é atribuído ao facto de os consumidores estarem a sofrer o impacto do aumento do custo de vida e do aumento dos produtos energéticos, o que os está a levar a ser mais cautelosos com os gastos.