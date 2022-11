Licença de produção da Central de Gondomar lançada a concurso em 2023

"Tendo em conta o término do respetivo contrato de aquisição de energia em março de 2024, o Governo quer lançar um procedimento concursal para manter a central em funcionamento", adiantou Duarte Cordeiro na cerimónia do 25.º aniversário da central.

O governante referiu que o executivo pretende lançar o concurso em 2023, em data a definir, mas com o "devido tempo para os interessados apresentarem propostas robustas".

Acrescentando que serão exigidos requisitos mínimos que não são diferentes daqueles que hoje a central já cumpre.

"É muito bom saber que, nomeadamente quem hoje gere a central, sente-se capaz de apresentar um projeto ambicioso para a continuação desta central", frisou Duarte Cordeiro.

Antes da intervenção do ministro do Ambiente e da Ação Climática, o diretor-geral da Turbogás, Perfeito Isabel, assumiu que a central reúne as condições técnicas necessárias à implementação das novas tecnologias em desenvolvimento, nomeadamente do hidrogénio verde.

Assumindo estar a trabalhar no desenvolvimento de um projeto de hidrogénio verde, o responsável considerou que, a ser implementado, tornará possível a descarbonização gradual da central da Tapada do Outeiro, constituindo-se ainda como um projeto âncora em matéria de produção de hidrogénio verde para outras indústrias.

Este projeto integrou a candidatura nacional aos Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu (IPCEI) e foi um dos selecionados pela `Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking´ para a primeira `European Hydrogen Week´, que decorreu em finais de 2020, dedicada ao papel essencial do hidrogénio para cumprir o compromisso da União Europeia (UE) de atingir a neutralidade de carbono até 2050.

Situada junto ao rio Douro, a Central de Ciclo Combinado da Tapada do Outeiro permitiu a introdução do gás natural a grande escala no país na década de 90.

Os primeiros trabalhos no terreno foram iniciados em 1995, o primeiro acendimento a gás em dezembro de 1997 e a entrada em serviço industrial em 1999.