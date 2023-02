Líder do STE é a nova presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE

A líder do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, é a nova presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, segundo uma nota publicada no `site` do instituto de proteção e assistência na doença.