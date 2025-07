Líder japonês saúda acordo com Trump e vai "analisar conteúdo"

"Em breve serei informado sobre os detalhes, pelo que os examinarei cuidadosamente. Temos negociado até ao limite com todas as nossas forças, arriscando os nossos interesses nacionais em relação a automóveis e outros produtos", reagiu Ishiba.

O dirigente garantiu que o acordo "ajuda a proteger os interesses nacionais do Japão e dos EUA" e disse que vai trabalhar com Washington para "criar emprego, fabricar bons produtos e desempenhar várias funções no mundo".

Entretanto, o negociador do Japão para as questões das tarifas, Ryosei Akazawa, escreveu "missão cumprida" na rede social X, agradecendo a todas as partes envolvidas.

A reação do Japão surge depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar a conclusão de um acordo comercial com o Japão que inclui sobretaxas tarifárias de 15% sobre os produtos nipónicos importados para os Estados Unidos.