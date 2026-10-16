Líderes pedem à Comissão proposta sobre verba de 70 mil milhões de euros para a Ucrânia
Os líderes da União Europeia (UE) pediram hoje à Comissão Europeia para apresentar uma proposta que responda às necessidades financeiras da Ucrânia, estimadas pelo Presidente Zelensky em mais 70 mil milhões de euros.
"Concordámos imediatamente que temos de responder às necessidades adicionais de financiamento da Ucrânia até 2027, e pedimos à Comissão que apresente uma proposta concreta para debate e aprovação", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa conferência de imprensa no final de uma cimeira europeia de dois dias.
Horas antes, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou os líderes europeus de que o país vai precisar de mais 70 mil milhões de euros em 2027 do que estava inicialmente previsto, apelando a que se arranjem maneiras de os conceder.
Num discurso perante os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), na cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas, Volodymyr Zelensky avisou que, em 2027, a guerra "vai custar 155 mil milhões de euros", tendo a UE já aprovado um financiamento de 90 mil milhões de euros para este ano e o próximo.
Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que os 70 mil milhões de euros dizem respeito a um défice estimado para o próximo ano e "correspondem ao financiamento necessário por parte dos parceiros".
A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país.
Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses em ambos os lados da frente, fazendo um número crescente de vítimas civis, e as negociações entre as duas partes estão num impasse.