Líderes pedem à Comissão proposta sobre verba de 70 mil milhões de euros para a Ucrânia

"Concordámos imediatamente que temos de responder às necessidades adicionais de financiamento da Ucrânia até 2027, e pedimos à Comissão que apresente uma proposta concreta para debate e aprovação", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa conferência de imprensa no final de uma cimeira europeia de dois dias.

Horas antes, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou os líderes europeus de que o país vai precisar de mais 70 mil milhões de euros em 2027 do que estava inicialmente previsto, apelando a que se arranjem maneiras de os conceder.

Num discurso perante os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), na cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas, Volodymyr Zelensky avisou que, em 2027, a guerra "vai custar 155 mil milhões de euros", tendo a UE já aprovado um financiamento de 90 mil milhões de euros para este ano e o próximo.

Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que os 70 mil milhões de euros dizem respeito a um défice estimado para o próximo ano e "correspondem ao financiamento necessário por parte dos parceiros".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país.

Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses em ambos os lados da frente, fazendo um número crescente de vítimas civis, e as negociações entre as duas partes estão num impasse.