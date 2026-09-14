Lightsource BP abandona Central Solar da Beira. Ambientalistas falam em meia vitória

A reformulação do projeto tinha a viabilidade financeira comprometida por causa do processo de avaliação ambiental que era exigido.





O projeto da Beira previa a instalação de mais de 425 mil paineis fotovoltaicos numa área de mais de 500 hectares - para gerar uma potência de 266 megawatts. A proposta da multinacional britânica tinha sido chumbada pela Agencia Portuguesa do Ambiente no final do ano passado por causa dos grandes impactos negativos que iria provocar nos sistemas ecológicos locais e na ocupação do solo.





De pé continua o projeto da central solar Sophia, apresentando a multinacional britânica Lightsource BP a proposta de reduzir 34 por cento da capacidade prevista na proposta reformulada e apresentada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).





De acordo com a multinacional energética, é dado mais espaço à fauna selvagem, reduz a área ocupada por painéis solares, e o concelho do Fundão apenas mantém uma linha para transportar a eletricidade produzida, deixando de ter painéis, que ficam apenas em Idanha-a-Nova e Penamacor.





A APA tinha dado pareceres negativos aos dois projetos, o Sophia e o Beira.



