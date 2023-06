Limpeza e recuperação do rio Leça arranca segunda-feira com um investimento de 4ME

A obra de limpeza e recuperação ecológica de 71 quilómetros do rio Leça, que atravessa os concelhos da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo, no distrito do Porto, arranca na segunda-feira com um investimento de quatro milhões de euros.