Linha Amarela e metro do Porto com cobertura concluída este mês

A Meo arrancou com a instalação de 5G na Linha Amarela do Metro de Lisboa e está a modernizar a rede móvel no Metropolitano do Porto, que estarão concluídas este mes, anunciou hoje a operadora.

"Depois da entrada em operação da rede 5G do Meo na Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, a empresa prossegue, em 2025, com o plano de modernização e reforço da sua rede móvel nas restantes linhas, do Metropolitano de Lisboa e no Metropolitano do Porto", refere a empresa, em comunicado.

Os trabalhos de expansão "já arrancaram na Linha Amarela, com as estações do Rato, Marquês de Pombal, Picoas, Saldanha e Campo Pequeno a serem as primeiras a beneficiar desta modernização".

A Meo prevê que a intervenção nesta linha "fique concluída até ao final do ano, seguindo-se a expansão às Linhas Verde e Azul durante o decorrer de 2026".

De acordo com a empresa, "trata-se de um projeto tecnicamente exigente, dadas as especificidades dos ambientes subterrâneos e o facto de as intervenções serem realizadas durante o período noturno, aproveitando as janelas de manutenção das linhas do metro".

Da mesma forma, a Meo está a implementar a modernização da rede móvel no Metropolitano do Porto, "reforçando-a e garantindo cobertura integral com 5G, prevendo a sua conclusão no final do corrente ano".

A implementação do 5G no Metro de Lisboa e no Metro do Porto "reafirma o compromisso da Meo em investir na modernização das infraestruturas e na expansão da rede 5G, que já cobre atualmente 96,95% da população portuguesa", sublinha a empresa liderada por Ana Figueiredo.

A Meo destaca "o contributo decisivo do Metropolitano de Lisboa e do Metropolitano do Porto para o sucesso deste projeto, cujo apoio se revela essencial para a implementação eficiente das várias etapas de modernização", conclui.