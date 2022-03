Linha de crédito para apoio aos empresários fica hoje disponível

O presidente da associação empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, diz que se trata de uma ajuda. Mas lembra que falta muita informação e que correremos o risco de haver pouca procura como aconteceu com a linha retomar, utilizada apenas em quatro por cento.Por isso é preciso ter cuidados com as condições, avisa Luís Miguel Ribeiro.

É uma medida importante, diz o presidente da Associação Empresarial de Portugal, mas não podemos esquecer outras medidas. Caso contrário isto poderá significar só mais uma forma de endividamento para as empresas.





Luís Miguel Ribeiro dá outros exemplos como alocar recursos do PRR e para este problema, atuar sobre a questão fiscal e voltar ao lay-off simplificado.Algumas empresas já suspenderam parcialmente ou totalmente a atividade.Uma situação que já não estava fácil devido à pandemia da covid-19, tendo-se agora agravado com a guerra na Ucrânia.O problema, diz Luís Miguel Ribeiro, é transversal a vários sectores.