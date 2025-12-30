Linha do Douro reaberta após morte em atropelamento ferroviário em Penafiel

Uma fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou que a circulação ferroviária já foi retomada após o incidente.

Uma mulher de 28 anos morreu na segunda-feira à noite, na sequência de um incidente que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), adiantaram à Lusa fontes policiais.

Pelas 23h00 de segunda-feira, fonte da GNR referiu à Lusa que o alerta para o incidente foi dado pelas 20h23 e o atropelamento ferroviário resultou numa vítima mortal.

O atropelamento ocorreu junto do apeadeiro de Irivo, no concelho de Penafiel, causando o corte da Linha do Douro, acrescentou.

Fonte da GNR referiu que a vítima é uma mulher de 28 anos.

A PJ foi chamada ao local e assumiu a investigação do atropelamento, apontou ainda a mesma fonte.