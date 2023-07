Linha vermelha do metro de Lisboa com rede de quinta geração da Meo a partir de hoje

"Em colaboração com o Metropolitano de Lisboa, e pela primeira vez em Portugal, a Meo implantou a rede 5G no metro e reforçou ainda a rede móvel 4G, proporcionando uma cobertura dedicada ao longo dos túneis e nas estações de metro", adianta a empresa.

Assim os utilizadores das estações da linha vermelha passam a realizar chamadas, `streaming`, partilhas, `downloads` e `uploads` "com maior velocidade e fiabilidade" durante as suas viagens.

A linha vermelha liga a estão de São Sebastião ao Aeroporto.

"Este processo de modernização de infraestrutura tecnológica nas restantes linhas do Metro de Lisboa estará concluído até 2025", adianta a Meo.

Esta implementação faz parte do projeto de inovação e modernização da infraestrutura do Metropolitano de Lisboa e é anunciada a menos de um mês da realização da Jornada Mundial da Juventude.

"Para o Metropolitano de Lisboa é importante continuar a trabalhar no sentido de desenvolver soluções que respondam às necessidades e expectativas dos nossos clientes, melhorando de forma contínua o serviço de mobilidade que prestamos", afirma o presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, citado em comunicado.

"Numa era marcadamente digital, a disponibilidade de informação em tempo real afigura-se, cada vez mais, essencial para melhorar a experiência dos atuais e futuros clientes da rede deste metropolitano, contribuindo, assim, para uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente", conclui.

Por sua vez, o administrador da Altice Portugal com o pelouro da tecnologia (`chief technology officer`), João Teixeira, refere que a empresa quer "continuar" a ser pioneira, através da tecnologia, "em soluções inovadoras capazes de mudar e melhorar o mundo".

"Sabemos que o 5G traz um mundo de possibilidades e oportunidades, um mundo de velocidade, rapidez e eficiência" e "é isso que também queremos oferecer aos passageiros do Metropolitano de Lisboa", remata o administrador.

"Esta operação cumpre o compromisso da Altice em investir na modernização das redes e na forte aposta no desenvolvimento da rede 5G em Portugal, contando já com 91% da população portuguesa coberta", refere a empresa.