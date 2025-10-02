Lisboa e Vale do Tejo com cerca de metade dos despedimentos coletivos até agosto

Entre janeiro e agosto, as empresas comunicaram 359 despedimentos, o que representa um aumento de 13% face ao período homólogo, mantendo-se no nível mais elevado desde 2020, segundo dados da DGERT.

Por regiões, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e o Norte continuam a ser as regiões com maior número de despedimentos coletivos comunicados até agosto, com 176 e 109 respetivamente.

Na prática, isto significa que a região de LVT foi responsável por cerca de metade dos despedimentos registados neste período (49% do total), enquanto o Norte foi responsável por 30,4%.

Não obstante, em termos percentuais, o maior aumento verificou-se na região do Algarve, com o número de despedimentos coletivos a mais do que duplicar (passou de dois para cinco) face a igual período do ano passado, seguido pela região Centro, com um aumento de 26,5% (passou de 49 para 62).

Já o número de trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos aumentou 27,3% até agosto, face a igual período do ano anterior, totalizando os 5.332, segundo os dados da DGERT.

Destes 5.332 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos, 5.212 foram efetivamente despedidos, um aumento de 32,7% face a igual ao período homólogo.