Lisnave convida João Bento, que está de saída dos CTT, para `chairman`
O ainda presidente executivo (CEO) dos CTT, João Bento, que termina o mandato no final do mês, será o novo presidente do Conselho de Administração (`chairman`) da Lisnave, anunciou a empresa de estaleiros navais.
Em comunicado, a Lisnave - Estaleiros Navais adianta que, "na sequência do pesaroso falecimento do seu anterior presidente do Conselho de Administração", José António Leite Mendes Rodrigues, a empresa "informa que foi convidado" João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento para assumir a presidência do Conselho de Administração, a partir de 01 de maio.
De acordo com a Lisnave, João Bento vai exercer funções não executivas, "assegurando o acompanhamento estratégico da Lisnave num momento particularmente relevante para a empresa".
A empresa destaca a "vasta experiência e um percurso académico e profissional de elevado prestígio", que "constitui uma indubitável mais-valia pare a Lisnave".
Recorde-se que os acionistas da Altri se reúnem em 04 de maio, em assembleia-geral, onde irão eleger João Bento para `chairman`.
Entretanto, a gestão executiva da Lisnave "continuará a ser assegurada pelo administrador-delegado", Nuno Antunes dos Santos, que acumulará igualmente as funções de vice-presidente do Conselho de Administração, "garantindo a continuidade do modelo de gestão".