Litro de gasóleo desce seis cêntimos e de gasolina dois na próxima semana

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), referentes a quinta-feira, e tendo em conta as previsões do ACP com base no fecho de quinta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,215 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá alcançar os 2,113 euros por litro.

A variação final está, no entanto, dependente do valor do fecho de hoje.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.

O preço do petróleo Brent para entrega em novembro, a referência na Europa, estava a recuar 1,3% por volta das 10:40 de Lisboa, para 105,2 dólares por barril. O valor compara com 103 dólares por barril na manhã da passada sexta-feira.