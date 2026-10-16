Litro de gasóleo sobe 4,5 cêntimos e de gasolina desce 1,5 na próxima semana

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), referentes a quinta-feira, e tendo em conta as previsões do ACP, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,149 euros por litro (subida de 4,5 cêntimos), enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir os 2,115 euros por litro (menos 1,5 cêntimos).

A variação final está, no entanto, dependente do valor do fecho de hoje.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, bem como pelos ataques a refinarias no contexto da guerra na Ucrânia.

O preço do contrato genérico de barril de Brent para entrega em dezembro, de referência na Europa, recuava 0,26%, para 105,66 dólares, pelas 10:55 de Lisboa, enquanto o barril de West Texas Intermediate (WTI) baixava 0,65% para 97,33 dólares, valores que comparam com 103,12 e 90,77 dólares na manhã da última sexta-feira