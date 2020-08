Livro Eletrónico. Reclamações dispararam 171% no confinamento

No primeiro semestre de 2020 registaram-se 82.196 reclamações na plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico. Em igual período do ano passado o número rondava as 30 mil.

O secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor esteve esta quarta-feira no Bom Dia Portugal, onde salientou que, mesmo no contexto de confinamento, os consumidores não ficaram privados do direito de acesso ao Livro de Reclamações.