São cada vez mais os que procuram o Livro de Reclamações Eletrónico

O aumento mais expressivo aconteceu no sector das telecomunicações, que representa quase metade do total de reclamações dos clientes.



O secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor revela que o Livro de Reclamações Eletrónico ganhou adeptos, ao contrário do documento em papel, devido ao confinamento dos portugueses.



João Torres explica à Antena 1 este aumento das queixas.