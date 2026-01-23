Loja do Gato Preto vai encerrar atividade em Espanha no âmbito do plano de recuperação

Em direto
A Loja do Gato Preto entregou no tribunal a proposta de plano de recuperação, com o objetivo de "assegurar a continuidade da empresa e a preservação do seu valor económico e social".

"O plano agora apresentado assenta numa estratégia de revitalização sustentável, que permitirá manter a presença da marca em todo o território continental, nas regiões Norte, Centro e Sul, reforçando simultaneamente a sua atividade `online` como um canal mais eficiente, rentável e alinhado com as exigências do atual contexto de mercado", refere a empresa numa nota enviada à Lusa.

No âmbito da reestruturação estratégica, o plano contempla "a cessação integral da atividade em Espanha", medida considerada essencial para "concentrar recursos, reduzir perdas operacionais e fortalecer a viabilidade do negócio em Portugal".

Segundo a cadeia de lojas de decoração, a implementação permitirá "salvaguardar uma parte significativa dos postos de trabalho", assegurando "a satisfação integral dos créditos dos trabalhadores e ex-trabalhadores, em estrito cumprimento da lei".

Para os credores, o plano representa "uma vantagem clara, possibilitando o pagamento de montantes substancialmente superiores aos que previsivelmente resultariam de um cenário de liquidação total da empresa, preservando simultaneamente a continuidade da atividade e o valor da marca", acrescenta.

A dimensão da situação financeira foi revelada em outubro pelo ECO, que deu conta da existência de mais de 300 credores --- entre trabalhadores, bancos, fornecedores e o grupo Aquino, dono das lojas --- com créditos superiores a 50 milhões de euros.

Na altura, a Loja do Gato Preto apontou as "pressões económicas e financeiras" como razão para avançar com um plano de recuperação, reconhecendo que a empresa precisava de "uma revisão profunda do seu modelo de operação".

