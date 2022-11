Londres e Dublin falam em "pragmatismo" para resolver divergências na Irlanda do Norte

Os dois líderes encontraram-se esta tarde em Blackpool, onde decorre a 38.ª cimeira do Conselho Anglo-Irlandês, com a instabilidade política na Irlanda do Norte a centrar a conversa.

De acordo com um comunicado do Governo britânico, Sunak reiterou que "a forte preferência do Reino Unido é por uma solução negociada com a UE [União Europeia]" e argumentou que "qualquer acordo deve resolver toda a variedade de problemas causados pelo Protocolo", pedindo "flexibilidade e pragmatismo".

O chefe de Governo britânico explicou também a decisão de Londres de introduzir legislação para prorrogar a convocação de eleições regionais até 2023 para que as negociações com Bruxelas possam continuar.

Num comunicado, o primeiro-ministro irlandês concordou com esta oportunidade para que sejam encontradas "soluções pragmáticas".

"As pessoas e as empresas na Irlanda do Norte têm sido absolutamente claras em pedir soluções negociadas para as questões do Protocolo e agora é a altura de o fazer. Espero que isto possa ser conseguido e que possam ser feitos progressos no restabelecimento do executivo da Irlanda do Norte e de todas as instituições do Acordo de Sexta-Feira Santa", afirmou Micheál Martin.

As relações entre a Irlanda, membro da União Europeia (UE), e o Reino Unido, que saiu do bloco em 2021, têm estado ensombradas pelas consequências do `Brexit` por causa do estatuto da Irlanda do Norte, que tem sido fonte de tensão entre Londres e os 27.

A fronteira entre a província britânica e a República da Irlanda é a única fronteira terrestre do Reino Unido com a UE, que deve permanecer aberta ao abrigo do acordo de paz de 1998, o qual também determina que o executivo regional funcione num modelo de partilha de poder entre Unionistas e Republicanos.

O Protocolo foi a solução encontrada no processo de saída do Reino Unido da UE para respeitar estas condições, mas na prática criou uma fronteira aduaneira e regulamentar com o resto do Reino Unido, o que os unionistas consideram inaceitável.

A ameaça do Governo britânico de reverter unilateralmente o protocolo da Irlanda do Norte, que foi negociado na altura do `Brexit`, enfureceu Bruxelas, que só aceita ajustamentos e ameaça com represálias comerciais.

A constituição da Assembleia e do Executivo autónomos estão bloqueados desde fevereiro pelo Partido Democrata Unionista (DUP), o que poderá resultar numas novas eleições regionais em 2023.

Na reunião de hoje, os dois líderes mostraram-se ainda abertos em trabalhar noutros temas, como o impacto da invasão russa na Ucrânia, a crise energética e as alterações climáticas.

A cimeira do Conselho Anglo-Irlandês termina na sexta-feira.