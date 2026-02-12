Louis Vuitton multada em 500 mil euros por falhas de anti-branqueamento

A marca francesa não verificou “adequadamente a identidade dos clientes que realizaram compras repetidas em grandes quantias em numerário”, conclui-se após uma investigação relacionada com a compra de artigos de luxo com “dinheiro do crime organizado”, segundo a agência Lusa.



Os client advisors da Louis Vuitton tem a obrigatoriedade de “conhecer o seu cliente”, evitando riscos associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e ainda revenda dos artigos. A decisão não favorável à empresa foi aceite, e envolve três suspeitos, acusados de gastar milhões de euros em artigos de luxo da marca, pagos em dinheiro que, segundo o Ministério Público neerlandês, advinha de um “banqueiro do submundo” já condenado.



A partir de 1 de janeiro, os pagamentos em dinheiro nas lojas Louis Vuitton nos Países Baixos passaram a estar sujeitos a um limite de três mil euros.



Em Portugal, o pagamento em numerário nas lojas da Louis Vuitton, também está sujeito ao limite legal de três mil euros por transação para residentes, e de mil euros para não residentes, com regras restritas de identificação dos clientes. Valores acima disto exigem métodos eletrónicos para cumprir normas de prevenção de branqueamento de capitais.