Economia
Louis Vuitton multada em 500 mil euros por falhas de anti-branqueamento
Os Países Baixos impuseram, esta quinta-feira, uma multa no valor de 500 mil euros à filial da empresa francesa LVMH, a Louis Vuitton, por não ter aplicado de forma correta os controlos exigidos para prevenir a lavagem de dinheiro nas lojas.
A marca francesa não verificou “adequadamente a identidade dos clientes que realizaram compras repetidas em grandes quantias em numerário”, conclui-se após uma investigação relacionada com a compra de artigos de luxo com “dinheiro do crime organizado”, segundo a agência Lusa.
Os client advisors da Louis Vuitton tem a obrigatoriedade de “conhecer o seu cliente”, evitando riscos associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e ainda revenda dos artigos. A decisão não favorável à empresa foi aceite, e envolve três suspeitos, acusados de gastar milhões de euros em artigos de luxo da marca, pagos em dinheiro que, segundo o Ministério Público neerlandês, advinha de um “banqueiro do submundo” já condenado.
A partir de 1 de janeiro, os pagamentos em dinheiro nas lojas Louis Vuitton nos Países Baixos passaram a estar sujeitos a um limite de três mil euros.
Em Portugal, o pagamento em numerário nas lojas da Louis Vuitton, também está sujeito ao limite legal de três mil euros por transação para residentes, e de mil euros para não residentes, com regras restritas de identificação dos clientes. Valores acima disto exigem métodos eletrónicos para cumprir normas de prevenção de branqueamento de capitais.
Os client advisors da Louis Vuitton tem a obrigatoriedade de “conhecer o seu cliente”, evitando riscos associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e ainda revenda dos artigos. A decisão não favorável à empresa foi aceite, e envolve três suspeitos, acusados de gastar milhões de euros em artigos de luxo da marca, pagos em dinheiro que, segundo o Ministério Público neerlandês, advinha de um “banqueiro do submundo” já condenado.
A partir de 1 de janeiro, os pagamentos em dinheiro nas lojas Louis Vuitton nos Países Baixos passaram a estar sujeitos a um limite de três mil euros.
Em Portugal, o pagamento em numerário nas lojas da Louis Vuitton, também está sujeito ao limite legal de três mil euros por transação para residentes, e de mil euros para não residentes, com regras restritas de identificação dos clientes. Valores acima disto exigem métodos eletrónicos para cumprir normas de prevenção de branqueamento de capitais.