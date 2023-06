Loulé tem uma em cada cinco empresas do distrito de Faro

De acordo com a base de dados da Iberinform, que agrega as empresas de todo o país num diretório, os restantes 10 concelhos têm 27% das empresas do distrito de Faro, que ao todo tem 16 municípios.

Os dados mostram que há na região uma "predominância de microempresas [até 10 trabalhadores e volume de negócio até dois milhões de euros]", correspondendo estas a cerca de 89% do total do tecido empresarial.

"No entanto, apesar da sua representatividade em número, as microempresas contribuem com apenas 13% da faturação total do distrito", refere a empresa, que é uma filial da Crédito e Caución, companhia espanhola de seguros de créditos.

As pequenas empresas (de 11 até 50 trabalhadores e volume de negócio até 10 milhões de euros), que representam cerca de 10% do total, lideram em termos de faturação, contribuindo com 31% do valor total, acrescenta.

Ainda, segundo os dados da Iberinform, as médias empresas (de 51 até 250 trabalhadores e volume de negócio até 50 milhões de euros) compõem aproximadamente 01% do total e faturam cerca de 29%, enquanto as grandes empresas representam menos de 01% e são responsáveis por cerca de 26% do volume total de negócios.

O setor da construção tem 13% das empresas e uma contribuição de 13% da faturação, enquanto o dos serviços tem 42% das empresas, sendo responsável por 28% da faturação.

A Iberinform considera "notável o impacto positivo" das empresas classificadas como "outros" no Algarve, que são 31% do total, contribuindo com 51% da faturação total do distrito.

Segundo os dados, as empresas constituídas nos últimos cinco anos representam 40% do total da região e geram 10% do volume total de negócios.