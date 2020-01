Luanda Leaks. Joalheira De Grisogono entra em falência

Recorde-se que na última semana o procurador-geral de Angola, Hélder Pitta Gróz, revelou, em entrevista à agência Lusa, que

São 65 os profissionais que trabalham na fábrica da De Grisogono em Pan-les-Ouates, na Suíça.



Na base do arresto de bens da empresária Isabel dos Santos, no final do ano passado, esteve um despacho-sentença que dá como provado que, em agosto de 2010, o Governo de José Eduardo dos Santos, tomou a decisão de vender diamantes angolanos no estrangeiro., lia-se no mesmo despacho-sentença, citado pela Lusa.Nos termos da providência cautelar de arresto,

Luanda Leaks



O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação destapou, no passado dia de 19 de janeiro, mais de 715 mil ficheiros, lançando luz sobre alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido que terão permitido retirar dinheiro aos cofres público de Angola, por via do recurso aAinda da segundo a investigação, batizada como Luanda Leaks e que terá assentado em documentação obtida pelo pirata informático Rui Pinto, a filha do antigo Chefe de Estado angolano terá gizado um esquema de ocultação com vista a desviar mais de 100 milhões de dólares, ou 90 milhões de euros, para uma empresa sediada no Dubai e cuja única acionista declarada seria Paula Oliveira.Outro dado revelado pela investigação jornalística:O EuroBic anunciou na semana passada a saída de Isabel dos Santos da sua estrutura acionista. Sucedeu o mesmo na Efacec. Também os três membros não executivos da administração da NOS conotados com a empresária anunciaram a saída da operadora.Isabel dos Santos tem repetidamente refutado o que considera como “alegações infundadas e falsas afirmações”. Anunciou entretanto a intenção de avançar com ações em tribunal contra o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação.