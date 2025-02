Lucro consolidado da NOS sobe 50,6% em 2024 para 273,1 milhões de euros

"O resultado líquido sem efeitos extraordinários não recorrentes atingiu 187 milhões de euros, um crescimento de 21,4% face a 2023", enquanto o lucro consolidado da NOS situou-se nos 273,1 milhões de euros, refere a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas consolidadas cresceram 6,2% para 1.696,3 milhões de euros. As receitas de telecomunicações avançaram 6,3% para 1.629,1 milhões de euros, "com o segmento empresarial a crescer 9,6% refletindo o aumento do número de serviços e de oferta de IT, e de ganhos de quota de mercado", adianta a NOS.

As receitas de cinema e audiovisuais "melhoraram 2,8% para 102,2 milhões de euros".

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado subiu 7,1% para 767,6 milhões de euros.

"O EBITDA de telecomunicações cresceu 7,5% para 720,9 milhões e o de audiovisuais e exibição cinematográfica 1,0% para 46,7 milhões", acrescenta a NOS.