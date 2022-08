Lucro consolidado do Grupo Crédito Agrícola cai 33,2% para 64,4 ME até junho

"A variação homóloga no Resultado Líquido foi influenciada pelos resultados, não recorrentes, obtidos no primeiro semestre de 2021, relacionados com ganhos líquidos com operações financeiras, no valor de 55,2 milhões de euros (51,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021), bem como com juros retroativos, referentes a 2020, no valor de 8,0 milhões de euros recebidos no primeiro trimestre de 2021 no âmbito do programa financeiro do BCE -- TLTRO [operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas]", refere o banco em comunicado.

Segundo o presidente do grupo, Licínio Pina, "os grandes destaques para os resultados deste primeiro semestre vão para a rentabilidade dos capitais próprios que atingiu 6,5% com grande contributo do Negócio Bancário e dos Seguros Vida".