Lucro da Air France-KLM cai 26% para 775 ME nos primeiros nove meses

Entre janeiro e setembro, o tráfego das companhias do grupo aumentou 2,5% e o número total de passageiros cresceu 2,7%, para 80,33 milhões, com uma taxa de ocupação dos aviões de 87,5%, mais uma décima do que nos mesmos meses do ano passado, precisou a Air France-KLM em comunicado.

O volume de negócios cresceu 7,5%, atingindo 26.672 milhões de euros, com um resultado líquido ajustado que aumentou 173 milhões de euros, para 1.824 milhões.

Apenas no terceiro trimestre, o tráfego total da Air France-KLM aumentou 0,9%, com um aumento do número de passageiros de 1,8%, para 29,712 milhões.

O volume de negócios entre julho e setembro subiu 7,6%, para 9.916 milhões de euros, com um aumento do resultado operacional ajustado de 126 milhões de euros, para 1.346 milhões.

Segundo a transportadora, os resultados do terceiro trimestre foram impactados em 436 milhões de euros devido ao aumento dos preços do combustível, fruto da escalada do preço do petróleo.

Para o ano de 2026, a Air France-KLM estima que despesa com combustível ascenda a 9.200 milhões de dólares, um aumento face aos 8.900 milhões perspetivados no trimestre anterior.